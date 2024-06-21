В Рязани на второго подрядчика футбольного манежа подали в суд

Как указано в документах, контрольно-счетная палата во время проверки нашла дефекты при строительстве футбольного манежа. Управление капстроительства просит в течение 30 дней с момента решения суда устранить недостатки.

Региональное управление капстроительства подало иск к ООО «Лидер-строй», который строил крытый манеж в Рязани. Соответствующую информацию разместили в картотеке Арбитражного суда.

Как указано в документах, контрольно-счетная палата во время проверки нашла дефекты при строительстве футбольного манежа. Управление капстроительства просит в течение 30 дней с момента решения суда устранить недостатки.

Предварительное судебное заседание назначили на 6 августа 2024 года.

Напомним, крытый футбольный манеж в Рязани открыли в октябре 2023 года. В феврале 2024 года после критики губернатора минспорт наладил работу объекта. Позже рязанское правительство через суд потребовало от ООО «Строительно-монтажная компания «Переяславль» устранить недостатки при строительстве футбольного манежа.