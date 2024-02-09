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Минспорт после критики губернатора наладил работу футбольного манежа
Павел Малков прокомментировал начало занятий детских групп в новом футбольном манеже. Ранее он поручил организовать полноценную работу спортобъекта министерству физической культуры и спорта.

Минспорт после критики губернатора наладил работу футбольного манежа в Рязани. Об этом сообщается на сайте правительства Рязанской области.

Павел Малков прокомментировал начало занятий детских групп в новом футбольном манеже. Ранее он поручил организовать полноценную работу спортобъекта министерству физической культуры и спорта.

«В октябре прошлого года открыли новый манеж, который так ждали спортсмены и любители футбола. Очень удивился, когда прочитал в своем канале комментарий, что там до сих пор не организованы системные занятия для детей. Во вторник поручил минспорту оперативно решить этот вопрос. Сегодня прошла первая тренировка у юных футболистов, манеж заработал на полную мощность», — сказал Павел Малков.

8 февраля в новом манеже начались тренировки детского футбольного клуба. Была получена лицензия на образовательную деятельность спортшколы, оборудован медицинский кабинет для медсопровождения детей и подростков в ходе занятий. Отмечается, что взрослые спортивные команды в спорткомплексе начали заниматься чуть раньше.

В субботу на площадке манежа состоится первый детский турнир по футболу, чуть позже пройдет турнир по футболу среди детско-юношеских команд «Рязанская зима».

«Также из соцсетей узнал, что детской хоккейной команде из рязанской спортивной школы „Сокол“ предложили добираться на областные соревнования на электричке. Обязательно предоставим ребятам автобус. Ситуации, подобные случившимся — недопустимы. Спасибо моим подписчикам за бдительность и конструктивную обратную связь», — заключил губернатор.