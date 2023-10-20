Павел Малков открыл крытый футбольный манеж в Рязани

В пятницу, 20 октября, состоялось открытие футбольного манежа на Московском в рамках международного форума «Россия — спортивная держава». На мероприятии присутствовали губернатор региона Павел Малков, зампред правительства Артем Никитин, старший тренер ФК «Рязань» Юрий Кулешов.

С приветственным словом по видеотрансляции выступил министр спорта РФ Олег Матыцин.

«На форуме уже сложилась добрая традиция запускать новые объекты, которые подарят возможность людям в регионах нашей страны заниматься спортом в комфортных условиях. А самое главное, что губернаторы регионов вводят эти объекты в строй и, таким образом, формируют стабильную социальную атмосферу для жителей», — отметил Матыцин.

Губернаторы семи областей также поблагодарили министра за вклад в развитие спорта в регионах. Павел Малков отметил, что для Рязани — это долгожданное событие, так как это первый подобный объект в области.

«У нас очень популярны физкультура и спорт, а футбол самый востребованный вид спорта. В Рязанской области занимается более 40 тысяч человек, из них 4,5 тысячи детей тренируется в спортшколах. Мы уже обсудили, что загрузка в футбольном манеже будет круглосуточная. Именно здесь будут коваться наши будущие победы», — подчеркнул Малков.

Также губернатор рассказал, что строить объект начали три года назад. Однако на данный момент новый подрядчик выполнил все работы должным образом.

«Мы сегодня прошли все подсобные помещения, посмотрели территорию и все, как всегда, бывает неидеально. Но мы уже проговорили с тренерским составом, что и дальше готовы вкладываться в это сооружение», — отметил Малков.

Кроме того, губернатор добавил, что инфраструктура в регионе будет и дальше активно развиваться.

«Сейчас по всей области будут отремонтированы либо построены пять футбольных полей. Также мы восстанавливаем те объекты, которые уже были, например, Спартак. Смотрим по всем районам, что необходимо сделать для того, чтобы вывести все спортивные объекты на тот уровень, который необходим в современных условиях. Мы уже знаем, какие поля будут следом ремонтироваться и какие объекты будем строить», — завершил Малков.

В завершении открытия, Павел Малков и Юрий Кулешов дали старт тренировкам на объекте.