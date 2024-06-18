Рязанское правительство через суд потребовало устранить недостатки при строительстве футбольного манежа

Заседание назначено на 22 июля.

Управление капстроительства Рязанской области подало иск к ООО «Строительно-монтажная компания „Переяславль“» с требованием устранить недостатки работ по госконтракту. Соответствующую информацию разместили в картотеке Арбитражного суда.

Ведомство требует устранить недостатки, созданные при строительстве футбольного манежа.

Исковое заявление приняли. Возбуждено производство по делу. Предварительное судебное заседание назначили на 22 июля 2024 года.

Напомним, крытый футбольный манеж в Рязани открыли в октябре 2023 года. В феврале 2024 года после критики губернатора минспорт наладил работу объекта.