В Солотче на участке леса появится гостиничный комплекс

Речь идет о территории между парком-отелем «Паустовский» и «Лесным бункером».

В Солотче на участке леса появится гостиничный комплекс. Об этом РЗН. Инфо сообщили в администрации города.

Речь идет о территории между парком-отелем «Паустовский» и «Лесным бункером».

По данным администрации, участок передали в аренду «для реализации инвестпроекта по созданию гостиничного комплекса».

«Проектом предусмотрено сохранение природного ландшафта, животного и растительного мира, запрещено возводить объекты капитального строительства и вырубать деревья. С инвестором заключено дополнительное соглашение, по которому он обязан предоставлять бесплатный проход на территорию комплекса», — говорится в сообщении.

Что именно разместят на территории, не уточняется.

Отметим, что участок площадью 27 624 кв м расположен в зоне городских лесов и в границах достопримечательного места «Есенинская Русь».