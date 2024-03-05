Артемов: вопрос о безостановочном проезде на платном путепроводе в Рязани решается

По словам мэра, в 2017 году собственник платного путепровода должен был организовать безостановочный проезд, но не сделал этого.

Мэр Виталий Артемов заявил, что вопрос о безостановочном проезде на платном путепроводе в Рязани решается. Об этом он во вторник, 5 марта, сообщил во время публичного отчета.

По словам мэра, в 2017 году собственник платного путепровода должен был организовать безостановочный проезд, но не сделал этого.

«Наша задача, чтобы тот инвестор, который не доделал эту работу, организовал безостановочный проезд. А вот как он дальше будет взимать деньги, нас не интересует. Главное, чтобы он выполнил те условия договора, которые у нас были подписаны ранее и уже практически 10 лет не выполняются», — сказал Артемов.

Он добавил, что последний суд с собственником путепровода был 22 февраля. Его перенесли на апрель.

Артемов отметил, что это дело стоит на контроле правового управления. Каждый месяц о результатах рассмотрения дела он докладываю в правительство.

Напомним, мэрия через суд потребовала сделать проезд в часы пик на путепроводе в Рязани свободным.