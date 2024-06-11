Облдума обратилась в прокуратуру из-за ситуации на заводе «Рязцветмет»

Председатель облдумы попросил донести до руководства, что депутаты озабочены ситуацией на предприятии.

Во вторник, 11 июня, на заседании рязанской областной думы председатель Аркадий Фомин высказался по поводу ситуации на «Рязцветмете».

Депутат Виктор Малюгин поинтересовался, что происходит на рязанском заводе «Рязцветмет» уже несколько месяцев. Фомин отметил, что в рамках своих полномочий он составит запрос в правоохранительные органы для получения информации. А также добавил, что каждый депутат мог это сделать.

Председатель облдумы обратился в прокуратуру и попросил донести до руководства, что депутаты озабочены ситуацией на предприятии.

В мае появилась информация о «рейдерских» захватах на заводе «Рязцветмет».

Позже опубликовали подробности захвата завода в Рязани.

Кроме того, сотрудники «Рязцветмета» написали письмо Малкову.