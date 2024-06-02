Появились подробности захвата завода в Рязани

Вооруженные люди вторглись на территорию завода «Рязцветмет» в субботу, 1 июня. Отмечается, что одна из конфликтующих сторон трактором снесла ворота и захватила электрическую подстанцию.

Появились подробности захвата завода в Рязани. Об этом сообщили в Telegram-канале «Усы Куракиной».

Вооруженные люди вторглись на территорию завода «Рязцветмет» в субботу, 1 июня. Отмечается, что одна из конфликтующих сторон трактором «снесла» ворота и захватила электрическую подстанцию.

Напомним, в Рязани в середине мая неизвестные уже захватывали территорию «Рязцветмета». Руководители и работники завода направили губернатору Рязанской области Павлу Малкову обращение.

По их данным, более 25 человек кавказской внешности на протяжении двух недель блокировали въезд на территорию предприятия на Куйбышевском шоссе и соседних организаций, включая ООО «Завод металлов и сплавов».

Фото: Telegram-канал «Усы Куракиной»