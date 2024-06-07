Сотрудники «Рязцветмета» написали письмо Малкову из-за «рейдерского» захвата

Более 25 человек на протяжении двух недель блокируют въезд на территорию предприятия.

Сотрудники завода «Рязцветмет» написали коллективное письмо Павлу Малкову с просьбой о помощи из-за «рейдерского» захвата. Текст обращения они опубликовали в комментариях Telegram-канала губернатора.

Как заявили работники, более 25 человек на протяжении двух недель блокируют въезд на территорию предприятия и соседних организаций. Они не пропускают ни грузы, ни сотрудников завода.

Также в документе указано, что 25 апреля сотрудники ОМОНа и полиция арестовали 100 вооруженных человек. Однако провокации продолжаются. Документ подписали более 40 человек.

«Мы не можем вызвать на территорию ни скорую помощь, ни пожарную охрану. Уже более 25 грузовых автомобилей не смогли въехать на территорию для доставки сырья и получения нашей готовой продукции. Деятельность нашего предприятия блокирована, мы несем колоссальные убытки, возможен срыв поставки продукции для государственных заказов для минобороны и СВО. На данный момент более чем 170 сотрудникам задерживают зарплату», — написали в письме.

В документе подчеркнуто, что у «Рязцветмет» имеются все лицензии и разрешения для ведения бизнеса. Согласно тексту письма, у предприятия нет каких-либо задолженностей. Подписавшие добавили, что свинец, который производит организация, используется и для оборонных госзаказов.

Напомним, в мае появилась информация о «рейдерских» захватах на заводе «Рязцветмет».

Позже появились подробности захвата завода в Рязани.