«Вид Сбоку»: в Рязани неизвестные захватили территорию завода «Рязцветмет»

Как написано в документе, мужчины не пропускают ни грузы, ни сотрудников предприятия.

В Рязани неизвестные захватили завод «Рязцветмет» на Куйбышевском шоссе. Об этом пишет «ВидСбоку».

Отмечается, что во среду, 15 мая, руководители и работники рязанского завода «Рязцветметэнерго» направили губернатору Рязанской области Павлу Малкову обращение.

По их данным, более 25 человек кавказской внешности на протяжении двух недель блокируют въезд на территорию предприятия на Куйбышевском шоссе и соседних организаций, включая ООО «Завод металлов и сплавов».

Как написано в документе, мужчины не пропускают ни грузы, ни сотрудников предприятия. На территорию невозможно вызвать скорую и пожарных.

Кроме того, в субботу, 25 апреля, неизвестные предприняли попытку захвата зданий, в результате чего были задержаны и отправлены в Октябрьский отдел полиции около ста человек.

По данным издания, еще одно предприятие АО «Завод металлов и сплавов» направило губернатору, генпрокурору, директору ФСБ, председателю Следственного комитета и министру внутренних дел «сообщение об угрозе срыва выполнения государственного оборонного заказа».

В жалобах утверждается, что правоохранительные органы отказываются оперативно реагировать на многочисленные обращения.