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Рязанцам объяснили причину холодной погоды в регионе
По его словам, холодная погода сохраняется в регионе из-за «активного полярного выноса холодных воздушных масс». Однако в этом нет серьезной аномалии.

Рязанцам объяснили причину холодной погоды в регионе. Об этом в эфире ТКР рассказал начальник отдела агрометрежима и климата Рязанского гидрометцентра Роман Степанов.

По его словам, холодная погода сохраняется в регионе из-за «активного полярного выноса холодных воздушных масс». Однако серьезной аномалии в этом нет.

Как сказал Степанов, изначально в Рязанскую область проник холод из Арктики. Циклоны приходили с севера и несли влажную, довольно холодную воздушную массу. Такой «северный поток» сохранится до 12 мая.

Кроме того, как сказал начальник отдела агрометрежима, в Рязанской области был «слишком» теплый апрель. В этом месяце были побиты многие рекорды. Температура 11 апреля поднималась до +27 градусов.

«Обычно после такого теплого апреля идут похолодания. Это негативно сказывается на растениях. Только все начинает расцветать и [начинаются] заморозки», — сказал Степанов.

Он добавил, что в ночь на 4 мая зарегистрировали исторический минимум — температура составила -3,1 градуса.

Ранее рязанцам рассказали, что в ночь на 8 мая в регионе выпадет снег. Также их предупредили о заморозках с 8 по 10 мая.