В ночь на 8 мая в Рязанской области выпадет снег

Температура воздуха по области ночью опустится 0,+3 градуса, местами ожидаются заморозки до -2 градусов, днем потеплеет до +4, +9 градусов.

В ночь на 8 мая в Рязанской области выпадет снег. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

В среду, 8 мая, в регионе будет облачно. Ночью пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем небольшие, местами умеренные осадки (дождь, утром местами мокрый снег). Местами возможен туман. Ночью и утром на отдельных участках дорог ожидается гололедица.

Ветер северной четверти, 7-12 метров в секунду, местами порывы 13-18 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью опустится до 0,+3 градусов, местами ожидаются заморозки до -2 градусов, днем потеплеет до +4, +9 градусов.

Ранее жителей Рязанской области предупредили о заморозках с 8 по 10 мая.