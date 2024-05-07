Жителей Рязанской области предупредили о заморозках с 8 по 10 мая
По данным синоптиков, в период с 8 по 10 мая в ночные и утренние часы на территории Рязанской области ожидаются заморозки до -5 градусов.
Жителей Рязанской области предупредили о заморозках с 8 по 10 мая. Метеопредупреждение опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.
Синоптики предупреждают, что в период с 8 по 10 мая ночью и утром на территории Рязанской области ожидаются заморозки. Температура воздуха может упасть до -5 градусов.