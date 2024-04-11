В Рязанской области 11 апреля зафиксировали температурный рекорд

В четверг, 11 апреля, в Рязани воздух прогрелся до +26,5 градусов. Это стало рекордом за всю историю наблюдений.

В Рязанской области 11 апреля зафиксировали температурный рекорд. Об этом сообщает сайт Гидрометцентра РФ.

В четверг, 11 апреля, в Рязани воздух прогрелся до +26,5 градусов. Это стало рекордом за всю историю наблюдений.

Отмечается, что последний рекорд прежний зафиксировали в 1977 году. Тогда температура воздуха в Рязани прогрелась до +21 градуса.

Самая низкая температура 11 апреля была зафиксирована в 1928 году. Тогда столбики термометра показали -13,1 градусов.