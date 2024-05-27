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Рязанский СК закрыл уголовное дело о смерти студента РГУ Ивана Брысина
Труп молодого человека нашли 11 февраля в Лыбеди.

Управление Следкома по Рязанской области прекратило уголовное дело о смерти студента РГУ имени С. А. Есенина Ивана Брысина, тело которого в феврале нашли в реке Лыбедь. Об этом в пресс-службе СУ СК России по Рязанской области сообщили редакции РЗН. инфо.

Как отметили в ведомстве, в ходе расследования уголовного дела Московским межрайонным отделом были проведены все необходимые процессуальные действия и экспертизы, направленные на установление обстоятельств случившегося.

«На основании собранных доказательств следствие пришло к выводу, что противоправных действий в отношении Брысина не было совершено и его смерть не является насильственной. Уголовное дело прекращено с отсутствием события преступления», — сообщили в пресс-службе следственного комитета.

Напомним, тело студента РГУ Ивана Брысина нашли в реке Лыбедь 11 февраля. Стало известно, что накануне молодой человек выпивал с одним из лидеров рязанского КПРФ. Предварительной причиной смерти молодого человека назвали переохлаждение. В итоге Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после смерти Брысина по просьбе родителей.