Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после смерти Ивана Брысина

Председатель СК Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по поводу смерти Ивана Брысина. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Бастрыкин обязал и.о. руководителя СУ СК России по Рязанской области Алексея Медведкова представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования дела. За исполнением поручения будут следить в центральном аппарате ведомства.

Ранее сообщалось о том, что родственники Брысина обратились к Бастрыкину с жалобой на бездействие следствия.