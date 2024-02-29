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Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после смерти Ивана Брысина

Председатель СК Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по поводу смерти Ивана Брысина. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Бастрыкин обязал и.о. руководителя СУ СК России по Рязанской области Алексея Медведкова представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования дела. За исполнением поручения будут следить в центральном аппарате ведомства.

Ранее сообщалось о том, что родственники Брысина обратились к Бастрыкину с жалобой на бездействие следствия.