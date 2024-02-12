Один из лидеров рязанской КПРФ рассказал о вечере перед гибелью Брысина

Руководитель регионального молодежного отделения КПРФ Евгений Морозов рассказал редакции РЗН. инфо о вечере перед гибелью Ивана Брысина.

Морозов подтвердил, что перед случившемся Иван к нему приходил домой, чтобы обсудить рабочие моменты.

«В субботу, 10 февраля, в 10:00 у нас должен был быть ВКС по киберспорту и он был одним из организаторов, так же в субботу в 16:00 — игра ХК КПРФ. Оба мероприятия он помогал подготавливать и планировал посетить. При разговоре мы с ним выпили немного пива. Настроение было обычное, проблем со здоровьем у Ивана не было. Что с ним могло произойти, выяснит полиция», — отметил Морозов.

Кроме того, Евгений Морозов предлагал Брысину вызвать такси, чтобы доехать до дома. Но Иван пошел пешком.

Напомним, труп студента РГУ Ивана Брысина нашли в воскресенье, 11 февраля. Ему было 19 лет.

Фото со страницы Ивана Брысина.