Рязанские поисковики опубликовали фото с места гибели Ивана Брысина

Рязанские поисковики опубликовали фото с места гибели Ивана Брысина. Фото выложил ПСО «Мещера».

"11 февраля 2024 года добровольцами ПСО «Мещера» была обнаружена шапка, предположительно принадлежавшая пропавшему Брысину. На место были незамедлительно вызваны сотрудники правоохранительных органов. В результате осмотра местности было обнаружено тело пропавшего", — говорится в посте.

Напомним, пропавшего в Рязани 19-летнего Ивана Брысина нашли мертвым. Информации о его местонахождении не было с 9 февраля.