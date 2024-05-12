В Белгороде семь человек погибли после обрушения многоэтажки

Ранее губернатор региона Гладков заявил, что в Белгороде при обрушении подъезда многоэтажки пострадали 19 человек.

В Белгороде погибли семь человек после обрушения многоэтажки. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в своем Telegram-канале.

Ранее губернатор региона Гладков заявил, что в Белгороде при обрушении подъезда многоэтажки пострадали 19 человек.

Напомним, в воскресенье, 12 мая, из-за обстрела ВСУ обрушился подъезд десятиэтажки в Белгороде. В подъезде было 40 квартир. Момент удара попал на видео.

Во время эвакуации жителей из пострадавших квартир и разбора завалов произошло частичное обрушение кровли.