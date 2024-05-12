В Белгороде при обрушении подъезда в многоэтажке пострадали 19 человек

В Белгороде при обрушении подъезда в многоэтажке пострадали 19 человек, в том числе двое детей. Шесть человек отпустили домой на амбулаторное лечение после оказания медпомощи.

В Белгороде при обрушении подъезда в многоэтажке пострадали 19 человек, в том числе двое детей. Об этом сообщил губернатор региона Гладков в своем Telegram-канале.

Он добавил, что шесть человек отпустили домой на амбулаторное лечение после оказания медпомощи.

По данным ТАСС, у трех спасателей, попавших под повторное обрушение многоэтажки, диагностированы переломы нижних конечностей.

Напомним, в воскресенье, 12 мая, из-за обстрела ВСУ обрушился подъезд десятиэтажки в Белгороде. В подъезде было 40 квартир. Момент удара попал на видео.

Во время эвакуации жителей из пострадавших квартир и разбора завалов произошло частичное обрушение кровли.