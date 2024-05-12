В Белгороде обрушилась крыша попавшей под обстрел многоэтажки

Пострадали трое сотрудников МЧС.

В Белгороде обрушилась крыша попавшей под обстрел многоэтажки. Об этом сообщил Shot.

По данным Telegram-канала, пострадали трое сотрудников МЧС.

Кроме того, в Минобороны сообщили, что в Белгороде около 11:40 во время отражения атаки российскими средствами ПВО уничтожены шесть ракет «Точка-У», четыре реактивных снаряда РСЗО «Вампир» и два реактивных снаряда РСЗО «Ольха». Фрагментами одной из сбитых ракет ТРК «Точка-У» поврежден жилой дом в городе.

В СК России заявили, что из-за обстрела Белгорода возбуждено уголовное дело о теракте.

Напомним, в воскресенье, 12 мая, в Белгороде рухнул подъезд многоэтажки из-за обстрела ВСУ. Момент удара по дому попал на видео.

По последним данным пострадали 19 человек.