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Момент удара по многоэтажке в Белгороде попал на видео
Прилёт был на уровне второго этажа, после чего рухнул весь подъезд.

Момент удара по многоэтажке в Белгороде попал на видео. Кадры опубликовал SHOT.

По данным Telegram-канала, прилет был на уровне второго этажа, после чего рухнул весь подъезд.

Отмечается, что семь человек достали из-под завалов, их госпитализируют. На данный момент известно о четырех погибших и 16 пострадавших. Несколько жителей находятся в тяжелом состоянии.

Как уточняет SHOT, под завалами могут находиться еще около 20 человек. К дому приехали волонтеры и военные, чтобы помогать искать людей.

Напомним, в воскресенье, 12 мая, в Белгороде рухнул подъезд многоэтажки из-за обстрела ВСУ.