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В Белгороде рухнул подъезд многоэтажки из-за обстрела ВСУ, пострадали трое
В Белгороде рухнул подъезд жилой многоэтажки на Щорса. Разрушены квартиры на 10 этажах. Есть угроза обрушения всей десятиэтажки.

В Белгороде рухнул подъезд жилой многоэтажки на Щорса. Об этом сообщил SHOT.

По данным Telegram-канала, разрушены квартиры на 10 этажах. Как рассказали очевидцы, в дом попал снаряд ВСУ.

SHOT со ссылкой на источник сообщает, что минимум три человека пострадали.

«Есть угроза обрушения всей десятиэтажки в Белгороде. Под завалами могут находиться люди. По дому, по данным источника SHOT, действительно был прилет», — говорится в сообщении.

Отмечается, в Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Всех жителей экстренно эвакуируют.

Ранее в Белгородской области объявили ракетную опасность. Позже появилось видео с моментом удара по многоэтажке в Белгороде.