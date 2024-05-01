Новости Рязани за 1 мая 2024 год

В Крыму легковушка попала под поезд, погиб мужчина

Мужчина погиб при столкновении товарного поезда и легкового автомобиля на железнодорожном переезде в Джанкойском районе Крыма.

Мужчина погиб при столкновении товарного поезда и легкового автомобиля на железнодорожном переезде в Джанкойском районе Крыма. Об этом сообщило региональное СУ СКР в среду, 1 мая, в своем Telegram-канале. Авария произошла на железнодорожном переезде Богемка. В результате столкновения товарного поезда и ВАЗ-2106 погиб пассажир автомобиля. В больницу в тяжелом состоянии доставили водителя и еще двух пассажирок: женщину и ее шестилетнюю дочь. Возбуждено уголовное дело, на месте аварии работает следственная группа, устанавливаются все обстоятельства трагедии.

США ввели новые антироссийские санкции

Меры затронули тех, кого Вашингтон подозревает в причастности к российскому ВПК и связанных с ним компаний, туда вошли граждане России, Азербайджана и Беларуси.

США расширили список антироссийских санкций, включив туда десятки физлиц и организаций. Об этом говорится в лицензии на сайте американского министерства финансов, сообщает РИА Новости. Меры затронули тех, кого Вашингтон подозревает в причастности к российскому ВПК и связанных с ним компаний, туда вошли граждане России, Азербайджана и Беларуси. Под действие санкций попал конструктор танка «Армата» Андрей Терликов, казанский завод «Электроприбор» и завод по производству электроники «Протон», брянский автозавод и автозавод «Урал», волгоградский тракторный и ярославский моторный заводы, ООО «Трансстрой», компании группы «Сибантрацит», АО «Рау Фарм». В список вошла авиакомпания «Победа». Уточняется, что поставки товаров и услуг с участием перевозчика разрешат до 30 июня, а платежи — до 30 июля. Также под ограничения попали 16 морских судов и Войска радиационной, химической и биологической защиты России.

В Центральной России начнется арктическое вторжение

Арктическое вторжение начнется в Москве и Центральной России в четверг, 2 мая. В ночь на субботу, 4 мая, ожидаются заморозки.

Арктическое вторжение начнется в Москве и Центральной России в четверг, 2 мая. В ночь на субботу, 4 мая, ожидаются заморозки, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «Уже в четверг в Центральной России начнется перманентное арктическое вторжение. В тыл высотного циклона поступит первая порция холодного воздуха, из-за чего под утро в Москве посвежеет до +3-8, а днем не выше +9-14», — рассказал Тишковец. По его словам, в пятницу в условиях относительно малооблачной погоды станет еще холоднее. Ночью воздух остынет до -1, +4 градусов, днем будет около +10 градусов. В ночь на субботу при ясном небе прогнозируют заморозки до 0, -3 градусов, а с приближением теплого фронта вечером начнутся дожди, будет +9-14, добавил синоптик. Напомним, ранее МЧС предупредило рязанцев о резком похолодании.

Стало известно, насколько разбогатели российские миллиардеры с начала года

Состояние богатейших россиян с начала года в целом выросло на 14,895 миллиардов долларов. Рейтинг опубликовало РИА Новости на основании данных Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Состояние богатейших россиян с начала года в целом выросло на 14,895 миллиардов долларов. Рейтинг опубликовало РИА Новости на основании данных Bloomberg Billionaires Index (BBI). Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира. Сейчас в нем 26 россиян, их общее состояние на 1 мая составляет 348,72 миллиарда долларов. Самым богатым остается один из основных владельцев компании «Норникель» Владимир Потанин, его состояние с начала года выросло до 31,3 миллиарда долларов. Второе и третье места заняли совладелец компании «Лукойл» Вагит Алекперов с состоянием до 27,4 миллиардов и бенефициар компании НЛМК Владимир Лисин — до 27,4 миллиарда долларов. Четвертую строчку занял совладелец компании «Новатэк» Леонид Михельсон, его капитал снизился до 25,9 миллиарда. На пятом месте остается основной бенефициар компании «Северсталь» Алексей Мордашов, чье состояние выросло до 25,1 миллиарда долларов. Больше всех прибавил бывший бенефициар компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко, состояние которого увеличилось на 5,34 миллиарда долларов — до 24,2 миллиарда. Седьмую строчку вновь занял Алишер Усманов («Металлоинвест», «Мегафон»), восьмую удерживает Михаил Прохоров (группа «Онэксим»), на девятом месте вновь находится основатель компании «Альфа-групп» Михаил Фридман, а топ-10 закрывает совладелец «Новатэка» и «Сибура» Геннадий Тимченко.

Сотрудники Госавтоинспекции массово проверили рязанских мотоциклистов

Сотрудники Госавтоинспекции Рязанской области во вторник, 30 апреля, провели на территории региона оперативно-профилактические мероприятия «Мотоцикл».

Сотрудники Госавтоинспекции Рязанской области во вторник, 30 апреля, провели на территории региона оперативно-профилактические мероприятия «Мотоцикл». Госавтоинспекторы выявляли нарушения правил дорожного движения среди водителей мототранспортных средств. В ходе проверки установили более 10 правонарушений, сообщается в телеграм-канале рязанской Госавтоинспекции.

Жители села Агро-Пустынь обратились к Путину

Видео опубликовано в группе «Штаб Захара Прилепина. Рязанская область».

Жители села Агро-Пустынь Рязанского района записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину. Видео опубликовано в группе «Штаб Захара Прилепина. Рязанская область». «Штаб Захара Прилепина в Рязанской области поддержал инициативу жителей села Агро-Пустынь Рязанского района по обращению к нашему президенту о как минимум бездействии, местной и районной администрации и наплевательскому отношению к нуждам граждан. Будем продолжать работу по наведению порядка в Рязанской области, с привлечением всех сил и средств», сообщается в посте. В обращении рязанцы отметили, что в населенном пункте более 2 тысяч домов, но нет дорог с твердым покрытием, сгорела школа, отсутствует детский сад, а ФАП расположен «в избушке». Сообщается, что в прошлом году жители села собрали более миллиона рублей на проект по ремонту дорог, но в итоге заявка была отозвана. Все вопросы жители подробно изложили также в письме президенту.

В Рязани засняли опасную езду на автомобиле

В Рязани заметили молодого человека, который прокатился на пассажирском месте, высунувшись в окно.

В Рязани заметили молодого человека, который прокатился на пассажирском месте, высунувшись в окно. Пост опубликован в группе «Подслушано у водителей Рязани». «Первомайский выползень (из окна автомобиля). Заявил, что хочет стать знаменитым. Пожалуйста! Получите, распишитесь! Именно так выглядит слабоумие и отвага», — прокомментировал автор поста.

В городе Иваново во время первомайской эстафеты скончался мужчина

Об этом сообщила прокуратура области в среду, 1 мая.

В Ленинском районе города Иваново умер участник первомайской эстафеты. Об этом сообщила прокуратура области в среду, 1 мая. По предварительным данным, на площади Революции один из участников первомайской эстафеты, 43-летний мужчина, почувствовал себя плохо. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, он скончался. Прокуратура начала проверку. Напомним, 1 мая пенсионер скончался во время работы на огороде в селе Ново-Сергиевка Александро-Невского района.

Полиция предупредила рязанцев о мошенниках, предлагающих работу в интернете

Рязанцев предупредили о том, что в мессенджерах дистанционные мошенники стали все чаще рассылать предложения о высоких заработках за простую работу. Об этом сообщается в телеграм-канале рязанской полиции.

Рязанцев предупредили о том, что в мессенджерах дистанционные мошенники стали все чаще рассылать предложения о высоких заработках за простую работу. Об этом сообщается в телеграм-канале рязанской полиции. Например, злоумышленники предлагают оценить какие-либо отели при помощи одобрительных значков, бронировать номера за свой счет, обещая возврат денег с высокими процентами. Подобные попытки получить легкий доход опасны, предупреждают правоохранители. Мошенники просят реквизиты карты, на которую нужно «переводить» деньги, а также присылают ссылку для регистрации у работодателя. При переходе по ней человек предоставит доступ в свой аккаунт на портале госуслуг или в мобильный банк. «Помните: предложение высокой зарплаты за примитивную и не требующую специальной квалификации работу — признак того, что вас хотят обмануть», — предостерегли в полиции.

В Александро-Невском районе пенсионер умер во время работы на огороде

Пенсионер скончался во время работы на огороде в селе Ново-Сергиевка Александро-Невского района. Трагедия произошла в среду, 1 мая, сообщает «МК в Рязани».

Пенсионер скончался во время работы на огороде в селе Ново-Сергиевка Александро-Невского района. Трагедия произошла в среду, 1 мая, сообщает «МК в Рязани». Мужчина работал на участке вместе со своей сестрой. Когда женщина отлучилась за граблями, брат скончался. Проводится доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, сообщила «МК в Рязани» старший следователь Скопинского МСО СУ СКР по Рязанской области Ирина Дашкова.

В Дашково-Песочне остановку «украсили» электросамокатами

В Рязани неизвестные «припарковали» электросамокаты на остановке общественного транспорта. Фото опубликовано в группе «Подслушано в Рязани».

В Рязани неизвестные «припарковали» электросамокаты на остановке общественного транспорта. Фото опубликовано в группе «Подслушано в Рязани». «Утро в Дашково-Песочне», — подписал автор снимка.

Опубликован прогноз погоды на 2 мая в Рязанской области

Температура воздуха по области ночью составит +1, +6 градусов, днем +10, +15 градусов.

В Рязанской области в четверг, 2 мая, ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС. Ветер северный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит +1, +6 градусов, днем +10, +15 градусов. Напомним, ранее МЧС предупредило рязанцев о резком похолодании.

Стало известно, кто организовал атаку беспилотника на рязанский НПЗ

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на собственные источники в спецслужбах.

Удар беспилотника по рязанскому нефтезаводу, который произошел ночью 1 мая, организовало Главное управление разведки Минобороны Украины. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на собственные источники в спецслужбах. Напомним, около 3:00 на РНПК произошел пожар. Была включена сирена воздушной тревоги. Видео с места случившегося опубликовали очевидцы. Минобороны сообщило, что силы ПВО уничтожили один украинский беспилотник над территорией Рязанской области. Губернатор Павел Малков прокомментировал случившееся.

Скончался рок-музыкант и продюсер группы «Кино» Андрей Тропилло

Ушел из жизни продюсер групп «Аквариум» и «Кино», рок-музыкант Андрей Тропилло. Ему было 73 года, сообщает SHOT.