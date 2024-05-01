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Рязанцы сняли на видео ночной пожар на нефтезаводе
Видео было снято из деревни Реткино в Рязанском районе около 3:00.

Атака украинского беспилотника ночью, 1 мая, попала на видео. Кадры РЗН. инфо прислали подписчики.

Видео было снято из деревни Реткино в Рязанском районе около 3:00. Сначала небо осветилось красным, потом появился столб дыма и огня. Также очевидцы слышали сирены.

Напомним, ранее Минобороны сообщило, что силы ПВО уничтожили один украинский беспилотник над территорией Рязанской области. Губернатор Павел Малков прокомментировал случившееся.