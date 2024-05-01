В Александро-Невском районе пенсионер умер во время работы на огороде

Пенсионер скончался во время работы на огороде в селе Ново-Сергиевка Александро-Невского района. Трагедия произошла в среду, 1 мая, сообщает «МК в Рязани».

Пенсионер скончался во время работы на огороде в селе Ново-Сергиевка Александро-Невского района. Трагедия произошла в среду, 1 мая, сообщает «МК в Рязани».

Мужчина работал на участке вместе со своей сестрой. Когда женщина отлучилась за граблями, брат скончался.

Проводится доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, сообщила «МК в Рязани» старший следователь Скопинского МСО СУ СКР по Рязанской области Ирина Дашкова.