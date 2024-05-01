Малков: пострадавших от атаки беспилотника нет
Губернатор Рязанской области Павел Малков в среду, 1 мая, прокомментировал атаку украинского беспилотника. Пост опубликован в телеграм-канале главы региона.
Губернатор Рязанской области Павел Малков в среду, 1 мая, прокомментировал атаку украинского беспилотника. Пост опубликован в телеграм-канале главы региона.
«Рязанская область подверглась атаке беспилотного летательного аппарата. По предварительной информации, пострадавших нет, проводится проверка», — сообщается в посте.
Напомним, ранее очевидцы сообщили об атаке рязанского НПЗ. Там начался пожар. В Минобороны рассказали об одном сбитом дроне.
Рязанцы сняли на видео ночной пожар на нефтезаводе.