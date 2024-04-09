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В ДТП с грузовиком в Рязанской области погибли шесть человек
Трагедия случилась утром 9 апреля в Шиловском районе Рязанской области, на 275 километре автодороги М-5 «Урал».

В ДТП с грузовиком в Рязанской области погибли шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД,

Трагедия случилась утром 9 апреля в Шиловском районе Рязанской области, на 275 километре автодороги М-5 «Урал». Грузовой автомобиль «КамАЗ» столкнулся с легковушкой Mazda.

В результате ДТП водитель и 5 пассажиров легковушки погибли на месте происшествия. Их личности устанавливаются. Водителю грузового автомобиля оказана медицинская помощь.

На месте ДТП находятся врио начальника УМВД России по Рязанской области полковник юстиции Александр Пиваев, начальник управления Госавтоинспекции УМВД полковник полиции Сергей Романов и руководство следственного управления УМВД. Работает следственно-оперативная группа полиции. Для фиксации дорожной обстановки и проведения следственных действий примется беспилотное летательное средство. Движение по трассе не перекрывалось.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.

После смертельной аварии на трассе в Рязанской области возбудили уголовное дело. Прокуратура организовала проверку.