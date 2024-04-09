Прокуратура организовала проверку после ДТП с шестью погибшими в Рязанской области

Прокурор Рязанской области Дмитрий Коданев поручил организовать проверка по факту ДТП, произошедшего 9 апреля на 275 километре трассы М5 в Шиловском районе, в результате которого погибли 6 человек.

Прокуратура организовала проверку после ДТП с шестью погибшими в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Прокурор Рязанской области Дмитрий Коданев поручил организовать проверка по факту ДТП, произошедшего 9 апреля на 275 километре трассы М5 в Шиловском районе, в результате которого погибли 6 человек.

«В ходе проверки, проведение которой поручено прокуратуре Шиловского района, будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения, а также поставлены на контроль результаты проверки, проводимой СО МО МВД России «Шиловский», — написали в сообщении.

Отмечается, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее было возбуждено уголовное дело.