Количество погибших в ДТП под Шиловом увеличилось до семи
На месте ДТП продолжают работать следователи полиции и сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по Рязанской области.
Количество погибших в ДТП под Шиловом увеличилось до семи. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Во время разбора и проведения следственных действий на месте ДТП в Шиловском районе Рязанской области нашли тело мужчины — седьмого погибшего на месте происшествия.
На месте ДТП продолжают работать следователи полиции и сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по Рязанской области.
Расследование продолжается. Напомним, после аварии было возбуждено уголовное дело. Прокуратура проводит проверку.