Количество погибших в ДТП под Шиловом увеличилось до семи

На месте ДТП продолжают работать следователи полиции и сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по Рязанской области.

Количество погибших в ДТП под Шиловом увеличилось до семи. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Во время разбора и проведения следственных действий на месте ДТП в Шиловском районе Рязанской области нашли тело мужчины — седьмого погибшего на месте происшествия.

На месте ДТП продолжают работать следователи полиции и сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по Рязанской области.

Расследование продолжается. Напомним, после аварии было возбуждено уголовное дело. Прокуратура проводит проверку.