После смертельной аварии на трассе в Рязанской области возбудили уголовное дело

Проводится расследование.

После смертельной аварии на трассе в Рязанской области возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

«Следователем следственной части следственного управления УМВД России по Рязанской области по факту ДТП в Шиловском районе Рязанской области возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»)", — отметили в сообщении.

Проводится расследование.

Напомним, авария случилась утром 9 апреля на 275 километре автодороги М-5 «Урал». Погибли шесть человек. Прокуратура области организовала проверку.