После смертельной аварии на трассе в Рязанской области возбудили уголовное дело
Проводится расследование.
После смертельной аварии на трассе в Рязанской области возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
«Следователем следственной части следственного управления УМВД России по Рязанской области по факту ДТП в Шиловском районе Рязанской области возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»)", — отметили в сообщении.
Проводится расследование.
Напомним, авария случилась утром 9 апреля на 275 километре автодороги М-5 «Урал». Погибли шесть человек. Прокуратура области организовала проверку.