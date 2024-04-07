Новости Рязани за 7 апреля 2024 год

В Оренбургской области затопило более десяти тысяч домов

В Оренбургской области затопило более десяти тысяч домов. Об этом сообщило РИА Новости. Отмечается, что затоплено 10 168 жилых домов и 18 471 приусадебный участок, сообщили власти. Напомним, в Орске из-за прорыва дамбы произошло наводнение. Позже паводок в Оренбургской области отнесли к ЧС федерального характера. Фото: РИА Новости

В Шацке простились с погибшим в зоне СВО

Погиб Рожков 5 марта 2024 года. Похороны прошли с соблюдением всех воинских почестей.

В Шацке простились с погибшим в зоне СВО Александром Рожковым. Об этом сообщил глава администрации района Александр Нечушкин на своей странице во «ВКонтакте». Мужчина подписал контракт в мае 2023 года и отправился на СВО. Отмечается, что он проходил службу в должности водителя-химика 98 гвардейской воздушно-десантной дивизии. Погиб Рожков 5 марта 2024 года. По словам Нечушкина, Рожков родился в 1972 году в Шацке. Он окончил среднюю школу и поступил в ПУ 26, где отучился на водителя. Кроме того, мужчина служил в рядах Советской армии. Потом работал на предприятиях района. Похороны прошли с соблюдением всех воинских почестей. В них участвовали представитель правительства Рязанской области, замминистра образования Сергей Хлыстов, военный комиссар Шацка, Шацкого и Чучковского районов Андрей Гальцов, родные и близкие военнослужащего. Фото со страницы Александра Нечушкина

В Ставропольском крае в ДТП один человек погиб и еще четверо пострадали

В Ставропольском крае произошло ДТП. Об этом сообщили в Telegram-канале «Госавтоинспекция Ставрополья». По предварительным данным ведомства, в воскресенье, 7 апреля около 15:00 на 249 километре автодороги «Ростов-на-Дону — Ставрополь» водитель «Лады Гранты», чтобы избежать наезда на впереди сбавивший скорость для поворота автомобиль, выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с иномаркой «Опель Астра». Отмечается, что пассажир «Гранты» скончался на месте аварии. Оба водителя, а также второй пассажир «Гранты» и пассажир иномарки госпитализированы. Фото: Telegram-канал «Госавтоинспекция Ставрополья»

В Рязанской области подтопило 16 приусадебных участков

Всего на контроле находится подтопление 14 низководных мостов, и восемь участков автодорог и 231 приусадебный участок. Жизнеобеспечение населения не нарушено.

В селе Заокском Рязанской области подтопило 16 приусадебных участков из-за подъема воды в Оке. Об этом в воскресенье, 7 апреля, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС в своем Telegram-канале. Отмечается, что в реке Вожа произошло освобождение от воды низководного моста у Валищево Рыбновского района. Всего на контроле находится подтопление 14 низководных мостов, восьми участков автодорог и 231 приусадебный участок. Уточняется, что жизнеобеспечение населения не нарушено. Ранее стало известно, что в Рязани уровень Оки поднялся еще на 20 сантиметров.

В Подмосковье ввели план «Сирена» после убийства полицейского

В Ногинском районе Подмосковья ввели план «Сирена» после расстрела двух полицейских. Об этом сообщил РЕН ТВ. По данным телеканала, один из правоохранителей погиб, второй — госпитализирован в тяжелом состоянии. Отмечается, что напали на помощника участкового и оперуполномоченного. Как рассказал источник РЕН ТВ, полицейские ловили «закладчика» на границе Фряново и Черноголовки. Тайник с двумя килограммами мефедрона нашли накануне. Уточняется, что полицейские спрятались поблизости, чтобы выяснить, кто придет за наркотиками. Когда появился неизвестный, правоохранители решили его задержать. Однако попали под огонь. На данный момент черный мотоцикл, на котором скрылся злоумышленник. Возбуждено уголовное дело. По информации Telegram-канала «112», мотоциклиста пока не удается задержать. Он уходит в сторону Санкт-Петербурга по трассе М-11. На поимку злоумышленника ориентирован весь личный состав, сотрудников отзывают с выходных и отпусков. Фото: РЕН ТВ

В Башкортостане произошло смертельное ДТП с участием мопеда

В Башкортостане произошло смертельное ДТП с участием мопеда. Об этом сообщили в Telegram-канале «Новости МВД Башкортостана». Авария произошла в воскресенье, 7 апреля, около 17:00 часов на 11 километре автодороги «Верхний Сарабиль — Кувандык». По предварительным данным ведомства, 57-летний мужчина за рулем мопеда «Альфа» на перекрестке не уступил «Киа Рио» и столкнулся с легковушкой. Отмечается, что водитель мопеда скончался до приезда скорой помощи. Как выяснили сотрудники полиции, погибший ехал без мотошлема. Другие подробности аварии уточняются. Фото: Telegram-канал «Новости МВД Башкортостана»

Три сотрудника Запорожской АЭС пострадали после атаки ВСУ

В воскресенье, 7 апреля, ВСУ атаковали Запорожскую АЭС. В 11:38 удар пришелся по территории, прилегающей к столовой

Три сотрудника Запорожской АЭС пострадали после удара ВСУ. Об этом сообщили в «Росатоме». По данным госкорпорации, в воскресенье, 7 апреля, ВСУ атаковали Запорожскую АЭС. В 11:38 удар пришелся по территории, прилегающей к столовой, в результате чего пострадали трое сотрудников. Один из них находится в тяжелом состоянии. Кроме того, в «Росатоме» отметили, что позже БПЛА атаковал район грузового порта. Также удару дрона подвергся шестой энергоблок ЗАЭС. Критических повреждений и пострадавших нет.

В Канищеве в ДТП пострадали четыре человека

Инцидент произошел на улице Бирюзова, вблизи дома 21 корпус 2. Столкнулись «Шевроле Нива» под управлением 45-летнего жителя г. Рязани и «ВАЗ 21110» под управлением 34-летнего местного жителя.

В воскресенье, 7 апреля, примерно в 14:40, в Канищеве столкнулись «Шевроле Нива» под управлением 45-летнего жителя и автомобиля «ВАЗ 21110» под управлением 34-летнего рязанца. Об этом сообщили в Telegram-канале «Госавтоинспекция Рязанской области». Инцидент произошел на улице Бирюзова около дома № 21, корпус 2. По данным ведомства, медицинская помощь потребовалась водителям, а также несовершеннолетним пассажирам «ВАЗа» в возрасте трех и 14 лет. Отмечается, что проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.

В Рязани из-за перекрытия Окского проезда изменят схему четырех маршрутов

В понедельник, 8 апреля, до окончания прохождения половодья перекроют движение по Окскому проезду в Рязани.

В понедельник, 8 апреля, с 6:00 до окончания прохождения половодья перекроют движение по Окскому проезду в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации. Дирекция благоустройства города установит запрещающие знаки и бетонные блоки, препятствующие проезду транспорта. Движение автобусов №№ 41М2, 46 М², 62 М², 75 М² на участке пути между остановками «площадь Свободы» и «улица Кальная, дом № 7» организуют по схеме: от остановки «площадь Свободы» автобусы следуют по улицам Грибоедова, Есенина, Кальной;

от остановки «улица Кальная, дом № 7» автобусы следуют по улицам Кальной, Есенина, Грибоедова. Ранее появилось видео затопленной дороги на Окском проезде.

Рязанка рассказала о заваленном сухими деревьями участке в центре города

Рязанка рассказала, что участок на улице Новослободской завален сухими деревьями, мусором и обрушенными сооружениями.

Рязанка рассказала, что участок на улице Новослободской завален сухими деревьями, мусором и обрушенными сооружениями. Пост об этом появился в группе «Новости Рязани ВКонтакте». По словам автора поста, сухие деревья лежат на участке около пяти лет. «Я знаю, что с одной стороны бугор чистят, но женщина, которая там живет. Но с другой стороны просто помойка», — написали в сообщении. Рязанка попросила убрать старые деревья. «По этой лестнице каждый день идут школьники в лицей № 4. Там одна искра и дома вспыхнут, как спички. Надеюсь, что в ближайшее время, вы это исправите!» — заключила женщина. Фото: группа «Новости Рязани ВКонтакте»

В Белгородской области во время атаки БПЛА погибла девушка

Система ПВО сбила четыре БПЛА самолетного типа. Из-за отражения одной из воздушных атак в селе Шагаровка осколки попали в автомобиль, в котором находилась семья из шести человек.

В Белгородской области система ПВО сбила четыре украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.⠀ По его словам, из-за отражения воздушной атаки в селе Шагаровка осколки попали в автомобиль, где находилась семья из шести человек. Девушка, которая сидела в машине, погибла от полученных травм.⠀ Как отметил Гладков, еще пострадал мужчина. У него закрытая черепно-мозговая травма с открытой раной головы и осколочное ранение правой ключицы. Мужчину госпитализировали. ⠀ Кроме того, пострадал 18-летний житель региона. По предварительным данным, у него закрытая черепно-мозговая травма. Горожанина доставили в больницу. Также пострадали двое детей. С закрытыми черепно-мозговыми травмами и сотрясениями головного мозга их госпитализировали. Состояние детей медики оценивают как средней степени тяжести. ⠀ По словам Гладкова, на месте работают оперативные службы. Ранее в Белгородской области объявляли ракетную опасность.

На трассе в сторону Солотчи произошло ДТП

Авария произошла у комплекса «В некотором царстве» в воскресенье, 7 апреля.

На трассе в сторону Солотчи произошло ДТП. Видео опубликовали в Telegram-канале RZN_Life. «Авария на трассе по дороге в Солотчу, у комплекса „В некотором царстве“», — говорится в посте. На кадрах видно, что столкнулось два автомобиля. На месте происшествия работают сотрудники полиции.

В Рязани на улице Новоселов загорелась сухая трава

Инцидент произошел в воскресенье, 7 апреля.

В Рязани загорелась сухая трава. Об этом сообщили очевидцы в Telegram-канале RZN_Life. Инцидент произошел на улице Новоселов, дом № 50, корпус 2. «Горит поле, тушат взрослые и дети», — написали в посте. По словам очевидцев, пожарным информацию сообщили. Позже в региональном ГУ МЧС рассказали, что на месте происшествия работают пять человек и одна спецмашина.

Опубликован прогноз погоды на 8 апреля в Рязанской области

В области будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман.