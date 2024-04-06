В Орске из-за прорыва дамбы произошло наводнение

В городе Орск Оренбургской области в ночь на субботу, 6 апреля, в двух местах прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. На данный момент в регионе подтопило 2556 жилых домов.

В городе Орск Оренбургской области в ночь на субботу, 6 апреля, в двух местах прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. На данный момент в регионе подтопило 2556 жилых домов, сообщает РИА Новости.

Эвакуированы 4208 человек, в пунктах временного размещения находятся 427 жителей.

Продолжается массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков в зоне затопления.

В мэрии уточняли, что прорвало защитную дамбу в районе улицы Оренбургской. Всего в зону затопления попадают 4 258 домов и 10 987 человек.

Подтопленные электросетевые объекты отключены, приостановлено электроснабжение ряда районов. На месте работает 531 человек, в том числе 216 спасателей МЧС.

В городе ввели режим ЧС. Ранее его установили во всей Оренбургской области.