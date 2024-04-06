Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 06
Вск, 07
14°
Пнд, 08
18°
ЦБ USD 92.42 0.11 06/04
ЦБ EUR 100.13 0.06 06/04
Нал. USD 93.60 / 94.10 05/04 11:00
Нал. EUR 101.82 / 95.10 05/04 11:00
Новости
Итоги года New
Публикации
В ожидании большой воды. Какие угрозы для Рязани несет паводок-2024
В этом году в Рязани синоптики прогнозируют один из сам...
2 апреля 13:42
14 080
Полоса невезения. Почему в Рязани забуксовала транспортная реформа
РЗН. инфо разбирался, что же мешает решению транспортно...
28 марта 15:41
6 709
Андрей Оришкевич: на набережной в Борках построим трибуны, игровые зон...
РЗН. инфо продолжает цикл материалов о том, как изменят...
22 марта 15:11
10 061
Выхожу на сцену свободным. Интервью с дирижером Рязанского губернаторс...
Эмоциональный, но в то же время строгий, требовательный...
20 марта 14:45
10 397
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Орске из-за прорыва дамбы произошло наводнение
В городе Орск Оренбургской области в ночь на субботу, 6 апреля, в двух местах прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. На данный момент в регионе подтопило 2556 жилых домов.

В городе Орск Оренбургской области в ночь на субботу, 6 апреля, в двух местах прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. На данный момент в регионе подтопило 2556 жилых домов, сообщает РИА Новости.

Эвакуированы 4208 человек, в пунктах временного размещения находятся 427 жителей.

Продолжается массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков в зоне затопления.

В мэрии уточняли, что прорвало защитную дамбу в районе улицы Оренбургской. Всего в зону затопления попадают 4 258 домов и 10 987 человек.

Подтопленные электросетевые объекты отключены, приостановлено электроснабжение ряда районов. На месте работает 531 человек, в том числе 216 спасателей МЧС.

В городе ввели режим ЧС. Ранее его установили во всей Оренбургской области.