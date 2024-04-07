В Белгородской области объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе объявили сирену ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он призвал людей не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами. Людей, которые находятся на улице, попросили спуститься в укрытие или другое безопасное место.

Ранее Минобороны в своем Telegram-канале сообщало, что около 14:30 над территорией Белгородской области дежурными средствами ПВО сбили украинский БПЛА.

Кроме того, на территории Липецкой области ввели режим воздушной опасности.