Паводок в Оренбургской области отнесли к ЧС федерального характера

Глава МЧС России Александр Куренков заявил, что паводок в Оренбургской области отнесли к ЧС федерального характера. Об этом сообщило РИА Новости.

Отмечается, что Куренков по поручению президента России прибыл в Оренбургскую область из-за паводка утром в воскресенье, 7 апреля.

Он предложил отнести ЧС на территории региона к чрезвычайной ситуации федерального характера, а также установить федеральный уровень реагирования. Как указано в сообщении, это решение поддержали все члены правительственной комиссии.

Напомним, в Орске из-за прорыва дамбы произошло наводнение. В городе вводили режим ЧС.

Фото: скриншот из видео МЧС России