Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 07
13°
Пнд, 08
18°
Втр, 09
21°
ЦБ USD 92.42 0.11 06/04
ЦБ EUR 100.13 0.06 06/04
Нал. USD 93.60 / 94.10 05/04 11:00
Нал. EUR 101.82 / 95.10 05/04 11:00
Новости
Итоги года New
Публикации
В ожидании большой воды. Какие угрозы для Рязани несет паводок-2024
В этом году в Рязани синоптики прогнозируют один из сам...
2 апреля 13:42
15 155
Полоса невезения. Почему в Рязани забуксовала транспортная реформа
РЗН. инфо разбирался, что же мешает решению транспортно...
28 марта 15:41
7 534
Андрей Оришкевич: на набережной в Борках построим трибуны, игровые зон...
РЗН. инфо продолжает цикл материалов о том, как изменят...
22 марта 15:11
10 886
Выхожу на сцену свободным. Интервью с дирижером Рязанского губернаторс...
Эмоциональный, но в то же время строгий, требовательный...
20 марта 14:45
11 186
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Рязани уровень Оки поднялся еще на 20 сантиметров
В Оке уровень воды повысился на 20 сантиметров и составляет 564 сантиметра относительно нулевой отметки гидрологического поста. Произошло подтопление шести приусадебных участков в Кадоме.

В МЧС рассказали о прохождении весеннего половодья в Рязанской области. Сообщение появилось в Telegram-канале регионального ведомства.

За сутки в черте Рязани в Оке уровень воды повысился на 20 сантиметров и составляет 564 сантиметра относительно нулевой отметки гидрологического поста.

  • в районе села Старая Рязань уровень воды в Оке повысился на 23 сантиметра и составляет 560 сантиметров;
  • в районе Касимова уровень воды в Оке поднялся на 34 сантиметра и составляет 456 сантиметров;
  • в Мокше у Кадома уровень воды повысился на 18 сантиметров и составляет 630 сантиметров;
  • в Проне у населенного пункта Быково уровень воды понизился на 17 сантиметров и составляет 432 сантиметра;
  • у села Троица уровень воды в Ранове понизился на 30 сантиметров и составляет 709 сантиметров;
  • у Скопина уровень воды в Верде понизился на 24 сантиметра и составляет 170 сантиметров.

Кроме того, по данным ведомства, из-за подъема воды в реке Мокша произошло подтопление шести приусадебных участков в Кадоме.

Всего на контроле МЧС находится подтопление 15 низководных мостов, восьми участков автодорог и 215 приусадебных участков. Жизнеобеспечение населения не нарушено.