В Рязани уровень Оки поднялся еще на 20 сантиметров

В Оке уровень воды повысился на 20 сантиметров и составляет 564 сантиметра относительно нулевой отметки гидрологического поста. Произошло подтопление шести приусадебных участков в Кадоме.

В МЧС рассказали о прохождении весеннего половодья в Рязанской области. Сообщение появилось в Telegram-канале регионального ведомства.

За сутки в черте Рязани в Оке уровень воды повысился на 20 сантиметров и составляет 564 сантиметра относительно нулевой отметки гидрологического поста.

в районе села Старая Рязань уровень воды в Оке повысился на 23 сантиметра и составляет 560 сантиметров;

в районе Касимова уровень воды в Оке поднялся на 34 сантиметра и составляет 456 сантиметров;

в Мокше у Кадома уровень воды повысился на 18 сантиметров и составляет 630 сантиметров;

в Проне у населенного пункта Быково уровень воды понизился на 17 сантиметров и составляет 432 сантиметра;

у села Троица уровень воды в Ранове понизился на 30 сантиметров и составляет 709 сантиметров;

у Скопина уровень воды в Верде понизился на 24 сантиметра и составляет 170 сантиметров.

Кроме того, по данным ведомства, из-за подъема воды в реке Мокша произошло подтопление шести приусадебных участков в Кадоме.

Всего на контроле МЧС находится подтопление 15 низководных мостов, восьми участков автодорог и 215 приусадебных участков. Жизнеобеспечение населения не нарушено.