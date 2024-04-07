В Рязани уровень Оки поднялся еще на 20 сантиметров
В Оке уровень воды повысился на 20 сантиметров и составляет 564 сантиметра относительно нулевой отметки гидрологического поста. Произошло подтопление шести приусадебных участков в Кадоме.
В МЧС рассказали о прохождении весеннего половодья в Рязанской области. Сообщение
За сутки в черте Рязани в Оке уровень воды повысился на 20 сантиметров и составляет 564 сантиметра относительно нулевой отметки гидрологического поста.
- в районе села Старая Рязань уровень воды в Оке повысился на 23 сантиметра и составляет 560 сантиметров;
- в районе Касимова уровень воды в Оке поднялся на 34 сантиметра и составляет 456 сантиметров;
- в Мокше у Кадома уровень воды повысился на 18 сантиметров и составляет 630 сантиметров;
- в Проне у населенного пункта Быково уровень воды понизился на 17 сантиметров и составляет 432 сантиметра;
- у села Троица уровень воды в Ранове понизился на 30 сантиметров и составляет 709 сантиметров;
- у Скопина уровень воды в Верде понизился на 24 сантиметра и составляет 170 сантиметров.
Кроме того, по данным ведомства, из-за подъема воды в реке Мокша произошло подтопление шести приусадебных участков в Кадоме.
Всего на контроле МЧС находится подтопление 15 низководных мостов, восьми участков автодорог и 215 приусадебных участков. Жизнеобеспечение населения не нарушено.