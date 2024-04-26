В реке Листвянка под Рязанью заметили трупы рыб

Напомним, в начале апреля рязанцы сообщили, что в Листвянку попали нефтепродукты.

В реке Листвянка под Рязанью заметили трупы рыб. Пост об этом появился в группе «Новости Рязани Вконтакте».

Мертвую рыбу заметили в пятницу, 26 апреля.

Напомним, в начале апреля рязанцы сообщили, что в Листвянку попали нефтепродукты. Рязанская природоохранная прокуратура начала проверку после разлива нефтепродуктов. Позже Росприроднадзор заявил, что нефтепродукты при утечке не попали в реку.