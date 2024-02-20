На Лыбедском бульваре в Рязани появится памп-трек

Сейчас проводятся необходимые согласования с ресурсоснабжающими организациями.

На Лыбедском бульваре в Рязани появится памп-трек. Об этом сообщили в мэрии.

В администрации рассказали о работах по благоустройству Лыбедского бульвара. Она предусматривает установку малых архитектурных форм: лавочек и урн.

Также на Лыбедском бульваре появится спортивная зона. Она будет граничить со стадионом «Спартак». Здесь будет установлен первый в Рязани пам-трек — тренажер в виде специальной велосипедной трассы, состоящей из неровностей и уклонов.

Сейчас проводятся необходимые согласования с ресурсоснабжающими организациями.