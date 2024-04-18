«Новая газета» сообщила новые подробности об исчезновении 47-летнего рязанца

Поиски пропавшего мужчины и расследование дела продолжаются.

«Новая газета» сообщила новые подробности об исчезновении 47-летнего рязанца. Материал появился в Telegram-канале издания.

Напомним, что 47-летний Сергей Пинтелин пропал 24 февраля, когда отправился на охоту с главой местного сельхозпредприятия Сергеем Петиным, замначальника управления уголовного розыска УМВД России по Рязанской области Виталием Цыплаковым и бывшим замначальника Михайловского межмуниципального отдела полиции Станиславом Костиным.

По данным издания, во время проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские не сняли информацию с камер видеонаблюдения вблизи места предполагаемого нахождения участников охоты, а также не проанализировали видеозаписи движения машин в период пропажи охотника. Отмечается, что вскоре видеозаписи и вовсе исчезли.

Также по данным СМИ, приобщенные к делу показания свидетеля и участников охоты не были должным образом проверены и оценены.

Сообщается, что во время поисков Сергея вблизи места предполагаемой охоты в мусорном баке нашли голову и шкуру лося. После этого остальные останки животного и следы крови нашли на охотобазе Сергея Петина в Сапожке.

Владельца охотобазы задержали 4 апреля. Петин был задержан в аэропорту, откуда хотел вылететь в Испанию. Суд поместил его в СИЗО.

Отмечается, что 3 марта по факту исчезновения Сергея Пинтелина возбудили уголовное дело. Автор статьи подчеркнул, что участники охоты Цыплаков и Костин отказались от прохождения полиграфа в рамках дела.

10 апреля ОМОН штурмовал здание муниципального унитарного предприятия «Рязанские городские распределительные электрические сети». Тогда сообщалось, что Костина задержали по делу об исчезновении Пинтелина, но оказалось, что мужчина не был задержан.

Поиски пропавшего мужчины и расследование дела продолжаются.