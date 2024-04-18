Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 18
10°
Птн, 19
17°
Сбт, 20
13°
ЦБ USD 94.32 0.25 18/04
ЦБ EUR 100.28 0.35 18/04
Нал. USD 94.00 / 94.68 12/04 13:20
Нал. EUR 101.51 / 95.10 12/04 13:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Ветхость — не порок? В Рязани остаются десятки аварийных домов, которы...
В региональную программу капитального ремонта многоквар...
15 апреля 12:52
2 299
В ожидании большой воды. Какие угрозы для Рязани несет паводок-2024
В этом году в Рязани синоптики прогнозируют один из сам...
2 апреля 13:42
22 707
Полоса невезения. Почему в Рязани забуксовала транспортная реформа
РЗН. инфо разбирался, что же мешает решению транспортно...
28 марта 15:41
31 004
Андрей Оришкевич: на набережной в Борках построим трибуны, игровые зон...
РЗН. инфо продолжает цикл материалов о том, как изменят...
22 марта 15:11
34 249
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
«Новая газета» сообщила новые подробности об исчезновении 47-летнего рязанца
Поиски пропавшего мужчины и расследование дела продолжаются.

«Новая газета» сообщила новые подробности об исчезновении 47-летнего рязанца. Материал появился в Telegram-канале издания.

Напомним, что 47-летний Сергей Пинтелин пропал 24 февраля, когда отправился на охоту с главой местного сельхозпредприятия Сергеем Петиным, замначальника управления уголовного розыска УМВД России по Рязанской области Виталием Цыплаковым и бывшим замначальника Михайловского межмуниципального отдела полиции Станиславом Костиным.

По данным издания, во время проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские не сняли информацию с камер видеонаблюдения вблизи места предполагаемого нахождения участников охоты, а также не проанализировали видеозаписи движения машин в период пропажи охотника. Отмечается, что вскоре видеозаписи и вовсе исчезли.

Также по данным СМИ, приобщенные к делу показания свидетеля и участников охоты не были должным образом проверены и оценены.

Сообщается, что во время поисков Сергея вблизи места предполагаемой охоты в мусорном баке нашли голову и шкуру лося. После этого остальные останки животного и следы крови нашли на охотобазе Сергея Петина в Сапожке.

Владельца охотобазы задержали 4 апреля. Петин был задержан в аэропорту, откуда хотел вылететь в Испанию. Суд поместил его в СИЗО.

Отмечается, что 3 марта по факту исчезновения Сергея Пинтелина возбудили уголовное дело. Автор статьи подчеркнул, что участники охоты Цыплаков и Костин отказались от прохождения полиграфа в рамках дела.

10 апреля ОМОН штурмовал здание муниципального унитарного предприятия «Рязанские городские распределительные электрические сети». Тогда сообщалось, что Костина задержали по делу об исчезновении Пинтелина, но оказалось, что мужчина не был задержан.

Поиски пропавшего мужчины и расследование дела продолжаются.