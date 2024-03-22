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«Новая газета-Рязань» опубликовала подробности пропажи уроженца Сапожковского района
Местонахождение Сергея Пинтелина неизвестно с 24 февраля.

«Новая газета-Рязань» опубликовала подробности пропажи уроженца Сапожковского района Сергея Пинтелина.

По информации издания, мужчина пропал после охоты, организованной его знакомым, главой местного сельхозпредприятия Сергеем Петиным. СМИ уточняет, что 24 февраля на охоту вместе с ними отправились замначальника управления уголовного розыска УМВД России по Рязанской области Виталий Цыплаков и бывший замначальника Михайловского межмуниципального отдела полиции Станислав Костин.

Издание поговорило с матерью Пинтелина. По ее словам, он вышел утром 24 февраля и пропал. Как она рассказала корреспонденту, ей сообщил Петин, что «Сергея они высадили по пути, примерно за 4-6 км от дома», и он был удивлен, что тот не вернулся домой, однако не помогал в поисках.

По факту исчезновения Пинтелина возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Как рассказала мать пропавшего, она считает, что поиски не ведутся.