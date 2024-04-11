«Рязинформбюро»: в РГРЭС задержали мужчину по делу об исчезновении 48-летнего рязанца

По данным канала, 10 апреля в Рязани ОМОН штурмовал здание РГРЭС. Во время штурма силовики повредили проходную.

В РГРЭС задержали мужчину по делу об исчезновении 48-летнего рязанца. Об этом сообщает Telegram-канал «Рязанинформбюро».

По данным канала, 10 апреля в Рязани ОМОН штурмовал здание РГРЭС. Во время штурма силовики повредили проходную.

«По некоторым данным, силовики задержали начальника службы экономический безопасности и режима. Мероприятия проводились в связи с расследованием обстоятельств исчезновения 24 февраля в Сапожковском районе одного из участников охоты — Сергея Пинтелина», — сообщили в посте.

Ранее сообщалось, что в той охоте участвовали в том числе глава местного сельхозпредприятия и два высокопоставленных полицейских из Рязани.

По факту исчезновения Пинтелина возбуждено уголовное дело.