«Рязинформбюро»: в РГРЭС задержали мужчину по делу об исчезновении 48-летнего рязанца
По данным канала, 10 апреля в Рязани ОМОН штурмовал здание РГРЭС. Во время штурма силовики повредили проходную.
В РГРЭС задержали мужчину по делу об исчезновении 48-летнего рязанца. Об этом сообщает Telegram-канал «Рязанинформбюро».
По данным канала, 10 апреля в Рязани ОМОН штурмовал здание РГРЭС. Во время штурма силовики повредили проходную.
«По некоторым данным, силовики задержали начальника службы экономический безопасности и режима. Мероприятия проводились в связи с расследованием обстоятельств исчезновения 24 февраля в Сапожковском районе одного из участников охоты — Сергея Пинтелина», — сообщили в посте.
Ранее сообщалось, что в той охоте участвовали в том числе глава местного сельхозпредприятия и два высокопоставленных полицейских из Рязани.
По факту исчезновения Пинтелина возбуждено уголовное дело.