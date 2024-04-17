Рязанский суд арестовал главу крестьянско-фермерского хозяйства Сергея Петина
Его подозревают в убийстве.
Рязанский суд арестовал главу крестьянско-фермерского хозяйства Сергея Петина. Об этом в среду, 17 апреля, написал Telegram-канал «Vidsboku» со ссылкой на пресс-службу Советского районного суда.
Петин был участником охоты с полицейскими, после которой исчез 47-летний уроженец Сапожковского района Сергей Пинтелин. Глава сельхозпредприятия был взят под стражу по обвинению в убийстве, арест продлится до 3 июня.
Напомним, Сергей Пинтелин пропал 24 февраля после охоты, которую организовал его знакомый Сергей Петин.