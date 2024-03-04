Новости Рязани за 4 марта 2024 год

Около школы № 48 в Рязани толпа старшеклассников избила мальчика

Автор поста сообщил, что инцидент произошел в понедельник, 4 марта, около школы № 48.

Около школы № 48 в Рязани толпа старшеклассников избила мальчика. Об этом сообщили в группе «Подслушано в Рязани». Автор поста сообщил, что инцидент произошел в понедельник, 4 марта, около школы № 48. «Сегодня, проходя около 48 школы, увидела, как старшеклассники избивали мальчика. Их была целая толпа, они смеялись, били, издевались. Я начала кричать на них, заступилась за мальчишку. Но больше всего меня поразила девочка, которая догнала его и продолжила его избивать. Я пыталась ее остановить, но в ответ услышала бранные слова и угрозы в свой адрес. И это все происходило у школьных ворот. Где охрана, где учителя? Или им не видно из окон, что происходит?», — написала рязанка.

Кабмин уточнил порядок выплат награжденным за многодетность

В понедельник, 4 марта, правительство РФ опубликовало распоряжение о выделение более 30 миллионов рублей на выплаты награжденным за многодетность, уточнив минимальное количество получателей такого поощрения.

Кабмин уточнил порядок выплат награжденным за многодетность. Документ появился на сайте ведомства. В понедельник, 4 марта, правительство РФ опубликовало распоряжение о выделение более 30 миллионов рублей на выплаты награжденным за многодетность, уточнив минимальное количество получателей такого поощрения. Отмечается, что 20 миллионов рублей будет направлено на денежное поощрение матерям-героиням, 5,5 миллиона рублей — награжденным орденом «Родительская слава», 5,2 миллиона рублей — награжденным медалью этого ордена.

Рязанцы пожаловались на провалившийся асфальт вокруг колодца на Куйбышевском шоссе

По его словам, дорогу не ремонтируют уже около трех недель.

Рязанцы пожаловались на провалившийся асфальт вокруг колодца на Куйбышевском шоссе. Пост об этом появился в Telegram-канале Rzn Life в понедельник, 4 марта. «На Куйбышевском шоссе около трех недель назад начал проваливаться асфальт вокруг колодца, вследствие чего из двух полос для движения осталось полторы. Дорожные службы просто поставили ограждение», — рассказал автор поста. По его словам, дорогу не ремонтируют уже около трех недель.

В ДТП под Челябинском погибла семья с двумя детьми

В ДТП под Челябинском погибла семья с двумя детьми. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция. Авария случилась в понедельник, 4 марта, примерно в 15:30 по местному времени на 14-м километре трассы «Катав-Ивановск-Орловка-Усть-Катав». 20-летний водитель Hyundai Santa Fe выехал на «встречку» во время обгона и столкнулся с автомобилем Lada 21102. В результате погибли водитель и три пассажира отечественной легковушки. Среди них восьмилетняя девочка и двухмесячный младенец. Пятый пассажир Lada, шестилетний мальчик, а также водитель и пассажир Hyundai госпитализированы.

Полиция начала проверку после драки мужчин в рязанской маршрутке

Полиция начала проверку после драки мужчин в рязанской маршрутке. Об этом РЗН. Инфо сообщили в пресс-службе регионального УМВД в понедельник, 4 марта. В ведомстве отметили, что после драки между двумя мужчинами в маршрутке № 46 в Рязани в полицию поступило сообщение. Проводится проверка.

Состоянии главы Федерации бодибилдинга Рязанской области стабилизировалось

Напомним, спортсменка получила сильные ожоги лица, шеи и рук. Она находилась в тяжелом состоянии.

Состоянии главы Федерации бодибилдинга Рязанской области стабилизировалось. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на Федерацию бодибилдинга России. Отмечается, что бывшая чемпионка России и президент Федерации бодибилдинга Рязанской области Ольга Богрунова находится в сознании и ее жизни ничего не угрожает «Состояние Ольги Богруновой стабилизировалось, она находится в сознании. На данный момент она находится в больничной палате. Ее жизни ничего не угрожает», — написали в сообщении. Напомним, спортсменка получила сильные ожоги лица, шеи и рук. Она находилась в тяжелом состоянии.

Полиция проводит проверку после сообщений о женщине, порезавшей колеса автомобилей в Дашково-Песочне

В полицию поступило заявление по данному факту. Проводится проверку.

Полиция проводит проверку после сообщений о женщине, порезавшей колеса автомобилей в Дашково-Песочне. Об этом РЗН. Инфо сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Там отметили, что в полицию поступило заявление по данному факту. Проводится проверка. Ранее рязанцы сообщили, что в понедельник, 4 марта, неизвестная женщина порезала колеса нескольких автомобилей на улице Новоселов.

В рязанской маршруте № 46 произошла драка

По словам автора поста, драка произошла между пьяным мужчиной и молодым человеком.

В рязанской маршруте № 46 произошла драка. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Рязани и области». По словам автора поста, драка произошла между пьяным мужчиной и молодым человеком. Отмечается, что конфликт произошел на фоне межнациональной розни. Видео можно посмотреть по ссылке.

В Рязани спасатели достали кота, который застрял на дереве

Инцидент произошел 3 марта.

В Рязани спасатели достали кота, который застрял на дереве. Об этом сообщили в группе медицинского спасательный отряда РязГМУ «Salus». Инцидент произошел 3 марта. Спасателям сообщили, что замерзший и напуганный кот забрался на дерево и не может спуститься самостоятельно. Отмечается, что для спасения животного спасателям пришлось забираться на высоту пятиэтажного здания.

Зеленский уволил командующего силами поддержки ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового командующего силами поддержки ВСУ. Соответствующие указы распространил офис президента. Зеленский уволил Дмитрия Герегу и на его место назначил Александра Яковца.

Скончался заслуженный артист России Евгений Валуев

Ему было 74 года.

Умер заслуженный артист России, актер Вологодского драматического театра Евгений Валуев умер на 75-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба театра. Валуев окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. В 1974 году пришел работать в Вологодский драмтеатр. Артист сыграл во множестве спектаклей, среди которых «Звезды на утреннем небе», «Рядовые», «Иван Васильевич», «Князь Серебряный», «Подруга жизни». В 1982 году Валуева наградили звания заслуженного артиста РСФСР.

Суд обязал рязанского бизнесмена выплатить компенсацию за изображение Чебурашки

Согласно документации, решение может быть обжаловано в течение со дня его принятия.

Арбитражный суд рассмотрел иск АО «Киностудия «Союзмультфильм» и ООО «Союзмультфильм» к рязанскому бизнесмену. Соответствующую информацию разместили в картотеке дела. В документах указано, что суд принял решение взыскать с предпринимателя в пользу АО «Киностудия «Союзмультфильм» и ООО «Союзмультфильм» компенсации в размере 10 тысяч рублей каждой организации, а также расходы по оплате госпошлины на общую сумму 4 тысячи рублей. Кроме того, «Союзмультфильму» бизнесмен должен оплатить стоимость товара в размере 450 рублей, почтовые расходы — 132 рубля, траты на фиксацию правонарушения — пять тысяч рублей. Согласно документации, решение может быть обжаловано в течение со дня его принятия. Напомним, «Союзмультфильм» подал в суд на рязанского бизнесмена из-за Чебурашки. Кадр из мультфильма «Чебурашка и крокодил Гена».

Вильфанд: в марте в Рязанской области ожидается дефицит осадков

В марте в Рязанской области ожидается дефицит осадков. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По его словам, мартовский дефицит осадков прогнозируется в Центральном федеральном округе, в Тверской, Брянской, Смоленской, Тульской, Рязанской, Калужской, Ярославской, Ивановской и Московской областях, в нечерноземной части центра европейской России. «Это долгосрочный прогноз, поэтому это не значит, что каждый день не будет осадков. В каждом регионе есть своя норма месячного количества осадков, и прогнозируется, что их количество будет заметно меньше нормы», — отметил Вильфанд.

В Дашково-Песочне женщина порезала колеса двух припаркованных машин

По словам автора поста, инцидент произошел на улице Новоселов у дома № 23 корпус 1, примерно в 11:20.