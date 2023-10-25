«Союзмультфильм» подал в суд на рязанского бизнесмена из-за Чебурашки

«Союзмультфильм» подал в суд на рязанского бизнесмена из-за Чебурашки. Об этом сообщили на сайте регионального Арбитражного суда.

Сообщается, что иск предъявили к продавцу из Шиловского района. «Союзмультфильм» требует взыскать компенсации в размере по 50 000 рублей за нарушение исключительных прав, и еще 2 судебные издержки, расходы на предоставление сведений из ЕГРИП, почтовые расходы и расходов на фиксацию правонарушения.

Общая сумма иска составила 111 тысяч рублей.