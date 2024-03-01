Глава Федерации бодибилдинга Рязанской области находится в тяжелом состоянии

Ольга Богрунова загорелась в машине.

Глава Федерации бодибилдинга Рязанской области Ольга Богрунова находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщило РИА Новости.

«Она лежит в ожоговой реанимации. Состояние тяжелое», — сказали журналистам в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Ранее стало известно, что во время прикуривания в машине огонь перекинулся на волосы Богруновой. Спортсменка получила сильные ожоги лица, шеи и рук.