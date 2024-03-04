В Дашково-Песочне женщина порезала колеса двух припаркованных машин

По словам автора поста, инцидент произошел на улице Новоселов у дома № 23 корпус 1, примерно в 11:20.

В Дашково-Песочне женщина порезала колеса двух припаркованных машин. Об этом сообщили в группе «Подслушано у водителей Рязани» в понедельник, 4 марта.

По словам автора поста, инцидент произошел на улице Новоселов у дома № 23 корпус 1, примерно в 11:20.

«Некая женщина порезала колеса на белом Hyundai и красном Renault Logan и ушла в подъезд пятиэтажки», — рассказал рязанец.

Он отметил, что машины стояли на оборудованных парковках, мотив женщины непонятен.