Президент федерации бодибилдинга Рязанской области загорелась в машине

Инцидент произошел в ночь на 29 февраля.

Президент федерации бодибилдинга Рязанской области Ольга Богрунова получила ожоги после курения. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в ночь на 29 февраля.

По информации источника, спортсменка решила покурить в салоне автомобиля с открытым окном. Из-за сильного порыва ветра огонь перекинулся на волосы Богруновой.

На место вызвали сотрудников «скорой». С ожогами 6% поверхности тела Богрунову госпитализировали в НИИ Склифосовского.

Ольга Богрунова была чемпионкой мира, Европы и абсолютной чемпионкой России по бодибилдингу. Сейчас она является президентом федерации бодибилдинга Рязанской области.