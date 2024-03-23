Устроившие теракт в «Крокус Сити Холле» собирались скрыться на Украине

По данным спецслужб, теракт был тщательно спланирован. Преступники планировали перейти границу и имели контакты на украинской стороне.

Террористы, участвовавшие в расстреле людей в «Крокус сити холле», двигались в сторону российско-украинской границы. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.

По данным спецслужб, теракт был тщательно спланирован. Преступники планировали перейти границу и имели контакты на украинской стороне.

Напомним, ранее директор ФСБ сообщил о задержании 11 человек, в том числе 4 террористов.

Напомним, накануне ФСБ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Один из очевидцев сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.

Число погибших возросло до 93.

Среди жертв трое детей.

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