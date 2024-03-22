Очевидец рассказал подробности теракта в «Крокус Сити Холл»

«Минимум пять человек, бородатые. Действуют, как подготовленные и обученные боевики. В момент прохода к зданию убили охранников и стоявших у дверей людей. Затем заблокировали главный вход», — заявил очевидец.

Очевидец рассказал подробности теракта в «Крокус Сити Холл». Об этом пишет Telegram-канал Mash.

«Минимум пять человек, бородатые. Действуют, как подготовленные и обученные боевики. В момент прохода к зданию убили охранников и стоявших у дверей людей. Затем заблокировали главный вход», — заявил очевидец.

По его словам, террористы вооружены автоматами АКМ.

«Некоторые несут на себе разгрузки с различными боеприпасами. Как минимум двое из нападавших имеют при себе рюкзаки, возможно, с зажигательной смесью», — отметил мужчина.