СК: число погибших при теракте в «Крокусе» возросло до 93

Количество погибших при теракте в подмосковном «Крокусе», который произошел в пятницу, 22 марта, составляет 93 человека. Об этом сообщает СК РФ. Число жертв может возрасти.

Количество погибших при теракте в подмосковном «Крокусе», который произошел в пятницу, 22 марта, составляет 93 человека. Об этом сообщает СК РФ. Число жертв может возрасти.

«Предварительные итоги осмотра помещений концертного зала свидетельствуют о том, что террористы при нападении использовали автоматическое оружие, которое наряду с оставленными ими боеприпасами обнаружено и изъято следователями СКР. Также установлено, что террористы применяли легковоспламеняющуюся жидкость для поджога помещений концертного зала, где находились зрители, в том числе раненые», — говорится в сообщении.

Следователи продолжают работать на месте трагедии.

Напомним, накануне ФСБ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске.

Возбуждено уголовное дело о теракте.

Один из очевидцев сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.

Среди жертв трое детей.

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